Kroaci: Të hyrat nga turizmi më të larta se në 2023

Në pjesën hyrëse të seancës së Qeverisë, kryeministri tha gjithashtu se janë duke u konsultuar për një paketë të re masash për luftimin e krizës energjetike dhe se me rastin e miratimit të saj do të kujdeset për kontekstin evropian, i cili është i tillë që masat po pakësohen. Ai theksoi se, do t'i qaset në atë mënyrë që do t'i respektojë rrethanat e ndryshuara, pasi që masat aktuale janë praktikisht dy vjet e gjysmë në fuqi.