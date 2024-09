Kryeministri kroat nisi vizitën dyditore në Bosnjë e Hercegovinë

Kryeministri kroat Andrej Plenkoviq ka mbërritur për një vizitë pune në Bosnjë e Hercegovinë. Kryeministri kroat e filloi vizitën në Sarajevë, ku u takua me kryetaren e Këshillit të Ministrave të Bosnjë e Hercegovinës, Borjana Krishto.

Ai do të takohet edhe me përfaqësues të Dhomës së Përfaqësuesve dhe Dhomës së Popullit të Asamblesë Parlamentare të Bosnjë e Hercegovinës.

Pas Sarajevës ai do të udhëtojë për në Poçitel, ku do të marrë pjesë në hapjen ceremoniale të urës së Hercegovinës në seksionin e ri të autostradës Poçitelj - Zviroviq.

Në Mostar, të enjten, ai do të marrë pjesë në ceremoninë e dorëzimit të kontratës së Zyrës Qendrore Shtetërore për Kroatët jashtë Republikës së Kroacisë.

Ai do të takohet gjithashtu me Kryetarin e Dhomës së Popullit të Bosnjë e Hercegovinës dhe Kryetarin e Asamblesë Kombëtare Kroate të Bosnjë e Hercegovinës Dragan Çoviq, Rektorin e Universitetit të Mostarit Zoran Tomiq, si dhe me drejtorin e Universitetit të Mostarit Anto Kvesiq.

Plenkoviq do të vizitojë edhe kantierin e Teatrit Kombëtar Kroat në Mostar.

Përveç Plenkoviqit, delegacioni përfshin edhe nënkryetarin e Qeverisë kroate dhe ministrin e Detit, të Transportit dhe të Infrastrukturës Oleg Butkoviq, ministrin e Punëve të Jashtme dhe Evropiane Gordan-Gërliq Radman, ministren e Kulturës dhe të Medias Nina Obuljen Korzhinek dhe do të do t'i bashkohet në Mostar Sekretari Shtetëror i Zyrës Qendrore Shtetërore për Kroatët jashtë Republikës së Kroacisë Zvonko Milas.