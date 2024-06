Zjarrfikësit kroatë gati për sezonin e zjarreve

Ai bëri të ditur se këtë vit do të vendosen 82 kamera në 41 vende, kështu që do të vendosen më shumë se 226 kamera në gjithë vendin, përmes të cilave do të monitorojnë situatën në terren dhe do të mund të reagojnë në kohën e duhur. Vendosja e cisternave të zjarrfikësve duhet të ndihmojë gjithashtu në gatishmërinë operacionale dhe lëvizshmërinë e sistemit të shuarjes së zjarrit.