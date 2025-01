Apple kryeson listën e brendeve më të vlefshme për 2025

Amazon është e katërta me 356,4 miliardë dollarë, e ndjekur nga Walmart me 137,2 miliardë dollarë, Samsung me 110,6 miliardë dollarë, TikTok/Douyin me 105,8 miliardë dollarë, Facebook me 91,5 miliardë dollarë, Nvidia me 87,9 miliardë dollarë dhe State Grid Corporation e Kinës me 85,6 miliardë dollarë.