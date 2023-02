Apeli heq nga tre muaj të dënimit ndaj Hysni Gucatit dhe Nesim Haradinajt

“Lë në fuqi me përjashtim të mospajtimit të gjykatësit Ambos verdiktin e fajësisë së zotit Gucati dhe Haradinaj për pengimin e personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare nëpërmjet kërcënimit të rëndë sipas pikës 1 të akuzës. Anulon vendimin e njësuar prej 4 vjet e gjysmë burgim për zotin Gucati dhe zotin Haradinaj dhe cakton, me përjashtim të mospajtimit të gjykatësit Ambos, një dënim të njësuar me 4 vjet e tre muaj burgim për zotin Gucati dhe 4 vjet e tre muaj për zotin Haradinaj, duke llogaritur kohën e kaluar në paraburgim”, tha gjykatësja Picard.