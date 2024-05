I ndalohet hyrja në Kosovë patriarkut serb Porfirie

“Ashtu siç dihet, Serbia ka krijuar grup ministror për ta shkelur Marrëveshjen Bazike dhe për të penguar anëtarësimin e Republikës së Kosovës në Këshillin e Evropës dhe përderisa vazhdon me këtë qasje dhe luftë me çdo mjet kundër Kosovës nuk do këtë aprovim te vizitave të tilla. Ne inkurajojmë Serbinë që të zbatojë Marrëveshjen Bazike dhe të veprojë me reciprocitet në raport me Kosovën dhe vizitat e ndërsjella”, thuhet tutje në njoftim.