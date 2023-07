Kosova dhe Shqipëria firmosën 13 marrëveshje ndërqeveritare

Ai nuk është takuar edhe me kryeministrin Kurti, i cili këtë javë tha se do të takohej me Ramën vetëm në rastin e mbledhjes së dy qeverive, mbledhje e cila ishte e planifikuar të mbahej më 14 qershor, por që u anulua nga kryeministri Rama për shkak të situatës jo të favorshme si pasojë e tensioneve në veri.