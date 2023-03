Kosovë, ambasadori i Türkiyes viziton Prekazin

"Së pari e falënderoj ambasadorin e Türkiyes në Kosovë, e falënderoj edhe presidentin Erdoğan që edhe gjatë periudhës së luftës ishte në krahun tonë, në ndihmën tonë dhe sot e asaj dite përsëri është me ne dhe na ndihmon në të gjitha mënyrat. Besoj që do të jemi gjithmonë bashkë dhe kjo është dëshmuar pasi u bë sheshi 'Adem Jashari' në Sivas dhe besoj se kjo lidhje do të jetë brez pas brezi", tha Jashari.