Kosovë, mbi 600 milionë euro remitanca për 6 muaj

“Vlera e remitancave deri në fund të qershorit 2023 shënoi rreth 635 milionë euro, që paraqet rritje prej 13% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022. Remitancat kryesisht vijnë nga shtetet e BE-së, rreth 60% e gjithsej remitancave, prej të cilave kryeson Gjermania me 38,1% dhe ndiqen nga Zvicra me 17,6% dhe ShBA-ja rreth 7,5%”, thuhet në njoftimin e BQK-së.