Kosovë: Shënohet 9 Maji – Dita e Evropës

"Ashtu siç filloi projekti evropian me shtetet fqinje evropiane që lanë me një anë dallimet nga e kaluara, ashtu edhe ne këtu në Kosovë po punojmë që të përqafojmë të njëjtën frymë. Bashkimi Evropian ishte dhe mbetet partneri qendror në zhvillimin tonë dhe ne jemi thellësisht mirënjohës për këtë. Ne tashmë jemi në pragun e një epoke të re, të vendosur për ta kapur këtë mundësi historike me të dyja duart", tha Rama.