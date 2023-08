Pesë gjëra që mund t'i bëni në Gërmi, pasuri natyrore e Kosovës

Kampingu mund të jetë një aktivitet i mrekullueshëm në natyrë që ju lejon të lidheni me natyrën, të qetësoheni dhe të krijoni kujtime të përhershme. Përgatitni një listë me pajisjet kryesore të kampingut, duke përfshirë një tendë, thesë gjumi, vegla gatimi, ushqim, ujë, veshje të përshtatshme për motin, pajisje ndriçimi dhe një kuti të ndihmës së parë. Planifikoni vaktet tuaja paraprakisht dhe merrni ushqim i cili përgatitet lehtë. Mbani veten të informuar lidhur me kushtet e motit dhe përgatiteni në përputhje me to.