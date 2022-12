Prishtinë, përurohet vepra “Never Say Never” për ish të burgosurit politik

“Edhe pse shqiptarët në kohën e ish-Jugosllavisë kanë bërë diku 12 a 13 për qind të popullsisë, kishin mbi 90 për qind të të burgosurve politikë në ish-Jugosllavi. Andaj, duke menduar dhe provuar që ta rikutojmë kontributin e tyre, 'Never Say Never' që është shprehje e dalë nga tryezat e Adem Demaçit, i cili thërriste dhe luftonte për lirinë dhe pavarësinë të cilën e gëzojmë sot, bashkë me të burgosurit e tjerë dhe të gjithë kontribuesit e tjerë të viteve të 80-ta dhe 90-ta, është kjo vepër që e kemi sot mbrapa”, theksoi Muja.