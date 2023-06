Retrospektivë: Ku qëndron burimi i tensioneve në veri të Kosovës?

Serbët lokalë filluan protestat kundër kryetarëve të rinj të komunave me shumicë serbe në Kosovë, të cilat shpejt përshkallëzuan në dhunë. Protestuesit u përleshën me Policinë e Kosovës dhe KFOR-in, duke u përjekur të ndalojnë kryetarët e 4 komunave me shumicë serbe që të nisin punën në godinat komunale.