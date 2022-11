Një fshat i tërë në Spanjë vihet në shitje për 260 mijë euro

Një fshat spanjoll pranë kufirit me Portugalinë u nxor në shitje javën e kaluar për 260.000 euro.



Për të njëjtin çmim sikurse apartamenti mesatar prej 130 metrash katrorë në Spanjë, fshati vjen me 44 apartamente dhe shtëpi, një bar, një kishë, një shkollë, një kazermë policie, një pishinë dhe një zonë sportive, sipas listës së shitjes në faqen e internetit Idealista.



Fshati Salto de Castro ka gjithashtu pamje mahnitëse të lumit Douro dhe është pak më shumë se tre orë me makinë nga Madridi.



Pronarët e saj aktualë janë një familje që e bleu atë nga kompania spanjolle e shërbimeve komunale Iberdrola.



Historia e Salto de Castro-s ka qenë e lidhur me lumin, pasi ai u ndërtua në vitet 1950 së bashku me një hidrocentral që priste rrjedhën e fuqishme të ujit.



Megjithatë, hidrocentrali u mbyll në vitin 1989 dhe si shumë fshatra spanjollë, Salto de Castro humbi gradualisht të gjithë banorët e tij.



Pronarët e tij aktual morën fshatin e braktisur për ta kthyer atë në një destinacion turistik. Por kriza financiare goditi ka bërë që prishja e planeve të bëhet e pashmangshme.



Sot, familja ka hequr dorë tërësisht nga ëndrra dhe lista e postuar nga Romuald Rodriguez thotë se ai po e shet atë sepse është "një urbanist".



Rigjallërimi i fshatit disa dekada pas braktisjes pritet gjithashtu të jetë shumë më i kushtueshëm se çmimi fillestar i blerjes. Sipas një studimi të pronarëve aktualë, nevojitet një investim prej 2 milionë eurosh për ta bërë fshatin operativ për turistët.



Pavarësisht kësaj, pronarët kanë thënë për të përditshmen spanjolle NIUS se interesi për blerje ka qenë i madh. Që nga nxjerrja e fshatit në shitje javën e kaluar, ata kanë marrë nga 40 deri në 50 telefonata në ditë dhe një ofertë serioze.



Ndërsa zhurma rreth Salto de Castro-s është e dukshme, historia e saj nuk është unike.



Eksodi rural i Spanjës në dekadat e fundit ka lënë rreth 3.000 fshatra të braktisura dhe shumë të tjera me numër në rënie të banorëve.



Tani, zonat duke përfshirë brezin në kufi me Portugalinë ku ndodhet Salto de Castro, kanë dendësi të popullsisë të krahasueshme, në Evropë, vetëm me zonat në veriun e largët si Laplanda e Finlandës.



Rikthimi i jetës në këto zona është një sfidë kryesore për politikanët spanjollë.



Qeveria aktuale e Spanjës ka miratuar dhjetëra masa si subvencione biznesesh dhe përmirësimi i lidhjes me internetin, megjithëse shumë politikanë vendas dhe banorë në zonë thonë se këto janë të pamjaftueshme.