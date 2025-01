U dëbua nga mjeshtri, bëhet nga të paktat femra lëkurëpunuese në Türkiye

"Kisha aq shumë nevojë për atë çantë, kështu që vendosa ta bëja vetë. Historia ime me lëkurëbërjen filloi me bërjen e çantës për instrumentin. Kur muzikantët e tjerë të nejit panë çantën time, ata filluan të kërkojnë që t’ua bëja të njëjtën dhe kështu u bëra lëkurëpunuese. Pra, historia ime filloi me mjeshtrin që më përzuri. Mirë që më ka përzënë!", shprehet ajo.