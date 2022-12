Doneri turk është më i popullarizuar se currywurst në Gjermani

Në Gjermani, doneri është bërë më i popullarizuar se currywurst, sipas një sondazhi nga instituti i kërkimit të opinionit YouGov.

Sipas sondazhit, 45 për qind e të rriturve zgjodhën donerin kur iu dha zgjedhja midis donerit dhe currywurst, ndërsa 37 për qind preferuan sallamin me kërri.

Rreth 15 për qind e të anketuarve u përgjigjën: “Nuk më pëlqen as njëra”, dhe pjesa tjetër nuk bëri asnjë deklaratë.

Currywurst është konsideruar si ushqimi klasik i ushqimit të shpejtë në Gjermani për dekada. Doneri është një ushqim tradicional turk i bërë nga mishi.

Fakti që doneri e mposht sallamin e kërrit është kryesisht për shkak të grave. Rreth 47 për qind e grave treguan si të preferuar donerin, ndërsa 30 për qind e tyre preferonin currywurst.

Te burrat, megjithatë, currywurst mbetet pothuajse numri 1; 43 për qind mbetën me sallamin dhe 42 për qind preferuan donerin.

Sipas sondazhit, doneri është dukshëm më i popullarizuar, veçanërisht tek të rinjtë.

Midis 18-24-vjeçarëve, 57 për qind e përmendën donerin dhe vetëm 21 për qind zgjodhën sallamin kërri si ushqim të preferuar.