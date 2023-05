Kina kritikon Izraelin për cenimin e tokës palestineze

"Kina do të vazhdojë të mbështesë me vendosmëri popullin palestinez dhe kauzën e tij të drejtë për të rivendosur të drejtat e tyre legjitime kombëtare dhe të mbështesë krijimin e një shteti plotësisht sovran dhe të pavarur të Palestinës bazuar në kufijtë e vitit 1967 me Jerusalemin Lindor si kryeqytet", tha Geng.