Aeroporti i Gjakovës po funksionalizohet për qëllime të mbrojtjes

“Poligonet taktike të Babaj të Bokës do të jenë poligone moderne të dizajnuara nga oficerët dhe nënoficerët tanë kompetentë, të cilat do të ndërtohen sipas standardeve të partnerëve tanë amerikane por edhe të NATO-s...këto poligone taktike do të jenë në funksion jo vetëm për ushtrinë e Kosovës, por edhe për gjithë partnerët strategjikë. Ndërsa, Aeroporti i Gjakovës, planifikohet ndërtimi i objekteve të ndryshme me qëllime operacionale për ushtrinë e Kosovës, në të cilin do të projekt në mënyrë direkte do të investohet edhe nga partnerët tanë strategjikë në krye me ShBA-në”, tha ai.