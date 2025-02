Ambasadori turk viziton Universitetin "Aleksandër Moisiu" në Durrës

"Në këtë kuadër, ambasadori Atay u shpreh se Dega MÜSİAD Shqipëri, që u hap vitin e kaluar, mund të vlerësojë mundësitë e bashkëpunimit me administratën e universitetit. Ambasadori Atay nënvizoi gjithashtu se Türkiye, e cila ka dhënë një kontribut të madh në krijimin e vendeve të punës me investimet e saj të shquara në Shqipëri dhe në këtë mënyrë ka ndihmuar në ruajtjen e fuqisë punëtore të kualifikuar, që është e prirur për migrim, brenda vendit, do të vazhdojë të mbështesë zhvillimin e Shqipërisë", thuhet në njoftim.