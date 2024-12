Artari nga Kumanova rrëfen jetën si shqiptar në Türkiye

Duke treguar plot mall dhe krenari për prejardhjen e tij, zejtari nga Kumanova rrëfeu se si ai, së bashku me të vëllanë, Erolin, gjatë kohës që ishin studentë, vendosën të ndërtonin një biznes të vogël, ku me kalimin e viteve, ky biznes u rrit dhe sot vëllezërit njihen si zejtarë të aftë të arit, me emrin e tyre që ka depërtuar edhe në Ballkan.