Biblioteka Kombëtare e Kosovës me qasje për personat me aftësi të kufizuara

Qasja e jashtme në hyrje të Bibliotekës u bë për personat me karrige me rrota, u sigurua një vend parkimi, ndërsa brenda ndërtesës u instalua një ashensor, u sigurua qasje në tavolinat e leximit, u sigurua një mbrojtës për karriget me rrota, si dhe në amfiteatër dhe në banjë janë rregulluar hapësirat me vende adekuate për këta persona.