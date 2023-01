Bisedimet Kosovë-Serbi, ndërkombëtarët me agjendë të ngjeshur në janar

“Më 12 janar, këshilltari Chollet do të udhëtojë në Beograd, Serbi, ku do të diskutojë rreth sigurisë energjetike, integrimin ekonomik rajonal dhe avancimin drejt qëllimit të Serbisë për anëtarësim në BE. Ai gjithashtu do të diskutojë rreth rolit të Serbisë për përforcimin e paqes dhe sigurisë rajonale dhe angazhimin e saj të vazhdueshëm në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën”, thotë Departamenti Amerikan i Shtetit.