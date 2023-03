Dekodimi i motiveve pas mosmarrëveshjeve shekullore Kosovë-Serbi

Studiuesi në “Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)”, Giorgio Fruscione thotë: “Si në Serbi, ashtu edhe në Kosovë, dominon diskursi nacionalist. Të kesh një qasje të hapur e pajtuese nuk është një qëndrim politik që nuk mund të mbizotërojë as në Kosovë e as në Serbi. Kështu, në të dyja vendet lidershipi politik do të jetë në duart e atij që do të jetë në gjendje të paraqitet si mbrojtja përfundimtare e çështjeve kombëtare”, thotë Fruscione.