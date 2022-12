Dendias nga Beogradi: Greqia mbështet dialogun midis Beogradit e Prishtinës

"Ne besojmë se Serbia është pjesë integrale e Bashkimit Evropian, Serbia ka një vend në BE dhe ne do të vazhdojmë ta mbështesim atë rrugë. Është e nevojshme të shfrytëzohet ky moment për të afruar gjithë rajonin me BE-në dhe ne duhet të mos lejojmë që palët e treta të keqpërdorin vonesën në atë afrim. Ne besojmë se i gjithë gadishulli ballkanik duhet të ketë një të ardhme të përbashkët”, tha Dendias.