Dodik: Nuk do të lejoj kurrë BeH të njohë pavarësinë e Kosovës

Presidenti i Republikës Sërpska (RS), një nga dy entitetet e Bosnjë e Hercegovinës, Milorad Dodik, tha se "kurrë” nuk do të lejojë që BeH ta njohë pavarësinë e Kosovës.



I njohur për retorikën e tij separatiste, Dodik u tha mediave lokale se RS ka qenë një rajon i banuar nga serbët për shekuj.



"Ashtu si serbët që jetojnë në Kosovë. Pastaj dikush erdhi dhe luajti me ‘zemrën e Serbisë’ dhe i vendosi shqiptarët aty", pohoi ai.



Ai tha se Kosova shpalli pavarësinë e saj në vitin 2008 duke kundërshtuar rregullat ndërkombëtare.



"Shteti fals i (kryeministrit të Kosovës) Kurtit e shpalli pavarësinë, por shumë vende në botë, përfshirë Bosnjën e Hercegovinën, nuk e pranuan atë. Për sa kohë që ekziston Republika Sërpska, Bosnjë e Hercegovina kurrë nuk do ta ndryshojë këtë vendim. Unë nuk do ta lejoj këtë", tha ai.



Në përputhje me Marrëveshjen e Dejtonit, e cila i dha fund luftës së viteve 1992-1995 në Bosnjë e Hercegovinë, posti më i lartë i shtetit u caktua Këshilli Presidencial i përbërë nga tre anëtarë, boshnjak, serb dhe kroat.



Marrja e një vendimi në emër të vendit në politikën e jashtme kërkon miratimin e të tre përfaqësuesve.



Bosnjë e Hercegovina është ndër shtetet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, si pasojë e kundërshtimit të anëtarëve kroatë dhe serbë, edhe pse anëtarët boshnjakë kanë shprehur mendimin pro pavarësisë së Kosovës. Ndryshe, më 3 nëntor në kuadër të Procesi të Berlinit u nënshkrua marrëveshja për lëvizja me letërnjoftime mes dy shteteve në fjalë, por për të hyrë në fuqi ky vendim duhet ratifikimi paraprak në Kosovë dhe BeH.