Euractiv: 9 pikat e planit franko-gjerman për kontestin Kosovë-Serbi

Në përputhje me MSA-në [Marrëveshjet e Stabilizim-Asociimit] të nënshkruara nga të dyja palët, Kosova dhe Serbia do të zgjidhin çdo mosmarrëveshje me njëra-tjetrën ekskluzivisht me mjete paqësore dhe do të përmbahen nga kërcënimet ose përdorimi i forcës.