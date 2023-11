Falsifikonin monedhat metalike prej 2 euro, Kosova arreston 6 persona

Sipas Prokurorisë, nga operacioni i cili rezultoi me identifikimin e grupit i cili merrej me prodhimin, shpërndarjen dhe futjen në treg të parave të falsifikuara, "dyshohet se paratë janë prodhuar në një shtet fqinj me Kosovën dhe më pastaj nga grupe kriminale shpërndahen në shtetet e rajonit".