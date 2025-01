Familja kosovare në Istanbul ruan prej brezash zanatin e orëndreqësit

Duke nënvizuar se interesi për profesionin e orëndreqësit ka rënë, Aydınoğlu i përfundoi fjalët e tij si më poshtë: "Ne vazhdojmë akoma biznesin tonë me entuziastët e orëve. Profesioni i orëndreqësit sot ndodhet përballë rrezikut të zhdukjes. Edhe pse ka transformim digjital, njerëzit ende u drejtohen orëve cilësore. Njerëzit që përdorin orë të mira na gjejnë dhe ne u ofrojmë shërbim atyre. Mjeshtrit e vjetër kanë gjithmonë punë sepse ne mund të rregullojmë pjesët, mund t'i riparojmë ato që janë të thyera. Nëse ne nuk mundemi t'i bëjmë, transferohet jashtë vendit. Kemi klientë, por nëse transformimi vazhdon me këtë ritëm, do të jetë e vështirë gjetja e një riparuesi të orëve pas 70-80 viteve".