Gërvalla: Ndalimi i kosovarëve nga Serbia, “kërcënime të Vuçiqit”

“Jemi dëshmitarë të deklaratave kërcënuese presidentit serb Vuçiq gjatë ditëve dhe javëve të kaluara, i cili ka kërcënuar jo vetëm Kosovën, por edhe partnerët dhe mbështetësit tanë që vota pozitive për Kosovën do të ketë pasoja. Dhe, për shkak se dje nuk eci as presioni as propaganda në atë seancë, Vuçiqi ka filluar që t’i jetësojë kërcënimet e tij, në këtë kontekst e shoh unë ndalimin e sotshëm të udhëtarëve”, theksoi Gërvalla.