Gërvalla në OKB: Dialogu me Serbinë për normalizim, asnjëherë për statusin

“Kosova sot është shtet i pavarur, sovran dhe demokratik, një nga gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor, kjo do të thotë se ne jemi duke biseduar me fqinjin tonë shumë problematik lidhur me normalizim të raporteve tona, nuk është dialog lidhur me statusin e Kosovës sepse kjo është një gjë e kryer, e njohur nga më shumë se 115 shtete anëtare të OKB-së. Por, është një diskutim në Bruksel për normalizim të raporteve tona”, ka shtuar ajo.