Gjykata Speciale liron në Kosovë Isni Kilajn, por me kushte të rrepta

Ndonëse është liruar, Kilaj vazhdon të jetë i dyshuar në proceset e DhSK-së dhe lirimi i tij është objekt i kushteve të rrepta të vendosura nga gjykatësi i vetëm, ndër të tjera, që ai: duhet t'i japë administratores garanci financiare në shumën 30 mijë euro si kusht paraprak për lirimin e tij; nuk duhet të largohet nga territori i Kosovës, përveçse me leje të një paneli kompetent të DhSK-së; duhet të japë adresën në të cilën do të banojë gjatë kohëzgjatjes së procesit gjyqësor dhe të paraqitet çdo javë në policinë e Kosovës; nuk duhet të bëjë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, deklarata publike lidhur me DhSK-në, ZPS-në dhe duhet të marrë pjesë në çdo seancë gjyqësore të kërkuar nga DhSK-ja dhe të përmbushë çdo vendim apo urdhër tjetër të Gjykatës.