Hagë, ish ministri Kuçi deklarohet i pafajshëm

“Në aktakuzë jam me presidentin Hashim Thaçin. Hashimin e kam mik, njihemi që vite të gjata dhe kemi punuar gjatë. Gjatë tërë punës sëbashku ne kemi punuar dhe punuar mbi parimin e drejtësisë, respektimit të saj dhe kemi besuar në drejtësi. Unë si jurist kam përdorur sloganin “Sundimi i ligjit me ligj”, edhe sot besoj që kjo gjykatë po e bën dhe do ta bëjë kjo gjykatë. Puna ime është identifikuar në funksion të ndërtimit të drejtësisë, në respektimin e vendimeve gjyqësore, në besimin në drejtësi dhe jo në mosbindje të urdhrave të gjykatës çfarë thotë aktakuza. Edhe në kohën kur isha në ekipin mbrojtës, edhe atëherë kur kam pas mundësi që përmes ligjit dhe protokollit të takohem me dëshmitarët, këtë të drejt nuk e kam shfrytëzuar asnjëherë, çka edhe mund të vërtetohet. Nuk kam dashur të krijohet perceptim për ndonjë keqkuptim eventual. Siç e thash në fillim drejtësia për mua është profesion dhe mision do të vazhdojë edhe sot dhe në të ardhmen. Besimi në Zot dhe në drejtësi nuk e luhati edhe kur sfidohem personalisht, edhe kur duket se ata janë në anën tjetër, ngase unë me bindje çdoherë jam në anën e tyre”, tha Kuçi.