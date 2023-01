Hungaria kundër anëtarësimit të Kosovës në organet e BE-së

"Qëndrimi ynë është se do të vinte në rrezik arritjen e një kompromisi nëse formacione të caktuara evropiane do ta pranonin Kosovën përpara se të arrinin një marrëveshje. Dhe për këtë arsye Hungaria do të votojë kundër anëtarësimit të Kosovës në organet evropiane”, deklaroi Szijarto duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, në një konferencë të përbashkët me ministrin e Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiq.