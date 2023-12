​Instituti amerikan: Serbia sfidon NATO-n duke kërcënuar Kosovën

Në një takim të përbashkët në Beograd në fund të nëntorit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, shprehu shqetësimin, duke deklaruar se përqendrimi i forcave ushtarake serbe pranë kufirit me Kosovën po përkeqëson situatën tashmë të tensionuar mes dy kombeve. Vuçiq, si kundërpërgjigje, tregoi mungesën e interesit të tij për të mbajtur një lidhje të ngushtë me NATO-n dhe BE-në, duke pohuar: "Ku dhe si e pozicionojmë ushtrinë tonë, në përputhje me kornizën kushtetuese dhe pa paraqitur kërcënime, bie në juridiksionin tonë kombëtar", përkujton raporti.