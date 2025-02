Investimi i Kushnerit në Sazan, Vengu: Shteti aksioner

“Më thonë përse nuk blen Shqipëria tanke?! Çfarë do bëjmë me to?! Ne jemi duke u armatosur si vendet e NATO-s. E gjithë aleanca është në një fazë riarmatosje. Ne po marrim sisteme artilerie, mbrojtje kundërajrore, kemi 3 dekada që nuk i përdorim më. Kemi flotën e dronëve që i kemi zgjedhur dhe do të marrim pajisje të tjera. Nuk është shqetësues fakti që nuk kemi asnjë avion. Jemi pjesë e një sigurie kolektive. Nuk është synimi që të gjithë aleatët të kenë F-16 apo Rafale. Do të kemi element krenarie sa i përket armatimit. Do të investojmë në dy avionë që të kemi një shkollë pilotësh për avionë. Ky është një problem. Këta avionë do të shërbejnë dhe për emergjencat civile. Kemi përmbushur detyrimet ndaj Aleancës”, u shpreh Vengu.