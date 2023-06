KFOR-i: Grupe kriminale ishin prapa protestave të dhunshme në Zveçan

"Batalioni turk tashmë ka mbërritur në Kosovë nga 5 qershori. Në këto momente ata po integrohen dhe po ushtrojnë me pjesëtarët e tjerë të KFOR-it. Ata do të vendosen këtu për të mbështetur pjesëtarët tjerë të KFOR-it për ruajtjen e paqes dhe mënjanimin e eskalimit. Ka shumë gjasë që ata do të vendosen në veri të vendit për shkak se tani në veri është përqendrimi kryesor i KFOR-it për të siguruar situatën", tha Gallieni i cili shtoi se këta trupa do të qëndrojnë në Kosovë "deri sa të jetë e nevojshme".