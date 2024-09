Konjufca: Dialogu me Serbinë në qorrsokak

“I takon bashkësisë ndërkombëtare të jetë shumë më e përcaktuar se çka po dëshiron. Nëse dëshiron palë të barabarta në dialog si dy shtete, nëse ende mendon se principi i marrëveshjes së Ohrit me funksionu palët si shtete sovrane të kombeve të bashkuara, nëse e ndajnë mendjen me ecë në këtë rrugë Kosova është e gatshme. Mirëpo nëse dëshiron me i mbyll sytë edhe mos me reagu as kur Serbia i mbyllë kufijtë me Kosovën me mbështetje të qartë prej shtetit. Shteti serb i lejoi kriminalët që me i blloku kufijtë e Kosvoës. Ne jemi të vetëdijshëm dhe të qartë se bashkësia ndërkombëtare është e njëanshme në raport me dialogun”, theksoi Konjufca.