Kosova dhe Mali i Zi nënshkruajnë marrëveshjen për program ndërkufitar

"Bashkëpunimi ndërkufitar mes vendeve tona ka rreth 12 vjet që vazhdon dhe ne mund të krenohemi me 33 projekte të realizuara, sapo u pajtuam që nuk do të ndalemi me kaq, do të gjejmë edhe modalitete të tjera që mund të përmirësojnë bashkëpunimin, dhe në mënyrë që të kontribuojmë në cilësinë e jetës së qytetarëve në zonën kufitare dhe të lidhim komunat, institucionet dhe organizatat tona", theksoi Gorçeviç.