Kosova dhe Mali i Zi nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi për mbrojtje

Kosova dhe Mali i Zi kanë nënshkruar memorandum bashkëpunimi në sferën e mbrojtjes, për të cilin ministri i Mbrojtjes së Kosovës, Armend Mehaj tha se thellon marrëdhëniet mes dy vendeve.



Pasi e priti në takim homologun e tij nga Mali i Zi, Rashko Konjeviq, ministri Mehaj tha se kanë rikonfirmuar bashkëpunimin e fuqishëm mes dy vendeve dhe se Mali i Zi e mbështet Kosovën drejt anëtarësimit në NATO.



“Takimi sot ka qenë shumë i frytshëm, kemi rikonfirmuar bashkëpunimin e fuqishëm që kemi në mes dy shteteve tona, siç nënshkruam edhe marrëveshjen bilaterale e cila rritë bashkëpunimin në shumë fusha, angazhime të përbashkëta edhe në aspektin ushtarak. Me këtë marrëveshje zgjerojmë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes që është i domosdoshëm në aspektin e sigurisë, stabilitetit, demokracisë në mes dy vendeve tona”, tha ai.



Mehaj ka theksuar synimin e Kosovës për anëtarësim sa më të shpejtë në NATO.



“Mali i Zi si shtet mik i yni, na mbështet në orientimin tonë në iniciativa rajonale, edhe drejt anëtarësimit të plotë në NATO. Na ka ofruar mbështetje në proces dhe realizimin e synimeve tona në anëtarësim në organizata rajonale", tha Mehaj. Mes tjerash ai shtoi se paqja, siguria dhe stabiliteti rajonal është jetike sidomos për shtetet e Ballkanit, Sipas tij, kjo është e ardhmja e përbashkët euroatlantike. Ministri i Mbrojtjes, Rashko Konjeviq, tha se me nënshkrimin e memorandumit të sotëm hapet mundësia e bashkëpunimeve shtesë, si dhe shkëmbimit të përvojave të ndryshme. "Ne mendojmë se Mali i Zi mund t'i gjendet Kosovës në sferën e reformave për shkak se ne jemi pjesë e NATO-s nga viti 2017 dhe paraprakisht kemi zhvilluar reforma të patjetërsueshem. Kuptohet këto takime janë mundësi për të shkëmbyer mendime për çështjet rajonale. E kam përsëritur qëndrimin e Malit të Zi se ku mundemi do të mbështesim Republikën e Kosovës për t'u bërë pjesë e iniciativave rajonale", tha Konjeviq. Ndryshe, ai shtoi se përmes këtij bashkëpunimi rajonal do të vendosej bashkëpunim shtesë në politikë dhe në sferën e sigurisë.