Kosova izolon 400 ndërtesa publike për kursim energjie

Ministri Murati tha se kredia nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZh) për këtë projekt është 50 milionë euro, ndërsa në total ky projekt i bashkëfinanciuar me Qeverinë e Kosovës kap shifrën e 86 milionë eurove. Në këtë shumë përfshihet edhe një grant investimi me vlerë prej 20 milionë euro ku kontribues janë Bashkimi Evropian (BE) dhe Fondi Danez në Kosovë.