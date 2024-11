Kosova miraton dy nisma në prag të takimit me Maqedoninë e Veriut

Në takimin e sotëm në Prishtinë priten të takohen dy qeveritë e vendeve fqinje ku do të diskutohen disa çështje, përfshirë “one stop shop” në kufirin Bllacë dhe Jazhincë që do ta lehtësojë dukshëm komunikacionin dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe mallrave në këta pika kufitare më të frekuentuara në Maqedoninë e Veriut; bashkëpunimi energjetik ndërmjet dy vendeve; rruga Tetovë-Prizren, një aks që do të lehtësojë dukshëm komunikacionin në këtë drejtim, e të tjera.