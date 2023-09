Kosova synon të bëhet pjesë e Lojërave Paralimpike “Parisi 2024”

“Ky është vetëm një hap tutje asaj që do të prisnim në shtator, ku jemi më se të bindur se Komiteti Paralimpik i Kosovës do të bëhet anëtare me të drejta të plota në Komitetin Paralimpik Ndërkombëtar, gjë e cila rrjedhimisht edhe do të na mundësojë pjesëmarrjen e parë të Kosovës në Lojërat Paralimpike Parisi 2024. Pa dyshim që ky është moment tejet i rëndësishëm për zhvillimin e mëtutjeshëm të sportit”, theksoi Osmani.