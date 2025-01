Kosova “vuan” për energji elektrike

Qytetarët e Kosovës vijojnë të përballen me mungesë në furnizim me energji elektrike edhe në 2025-tën. Disa qytete me nga dy, e disa me më shumë orë restriksione, e gjithë kjo situatë sipas autoriteteve është krijuar pas rënies së temperaturave dhe rritjet së konsumit të energjisë eltkrike.