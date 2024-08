Kosova zgjat afatin për konvertimin e patentave të shoferëve ilegale serbe

“Bazuar në kërkesat e shumta të qytetarëve për aplikim të pajisjes me patentë shoferi të Republikës së Kosovës, ku vetëm dje kemi pasur 273 sosh, si dhe kërkesën për zgjatje të afatit për aplikim i cili sipas vendimit tonë përfundon nesër, kam marrë në konsideratë ato me ç’rast afati për konvertim do të zgjatet deri me 23 gusht 2024. Pas kësaj date, për të gjithë ata që nuk konvertojnë patentën e shoferit do të veprohet sipas legjislacionit përkatës në fuqi”, ka shkruar ministri Xhelal Sveçla në Facebook.