Kosovë, 26 vjet më parë Masakra e Reçakut nxiti reagimin ndërkombëtar

Kjo, u bë një nga momentet më me peshë që ndryshoi përfundimisht rrjedhën historike të Kosovës, sepse bota demokratike, pas përpjekjeve të dështuara diplomatike për një marrëveshje me Serbinë, me 24 mars 1999 filloi fushatën 78-ditëshe të bombardimeve të NATO-s.