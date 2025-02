Kosovë, 3 parti politike kanë në lista kandidatë që kanë probleme me ligjin

"Lëvizja Vetëvendosje ka gjithsej 14 kandidatë apo 12 për qind e listës së kësaj partie ka probleme me ligjin. Koalicioni AAK-Nisma me tetë kandidatë dhe Lidhja Demokratike e Kosovës me një kandidat. Ndërkaq, nga gjithsej 23 kandidatë që kanë probleme me ligjin, 16 prej tyre janë duke u përballur me aktakuza aktive, kurse tetë të tjerë janë të dënuar për vepra penale", theksoi Kastrati.