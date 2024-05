Kosovë, dënimet e rasteve me korrupsion nëpër gjykata janë shumë të ulëta

Ajo tha se në Kosovë ka pasur vepra me dëme milionëshe, apo më e larta prej tyre me 38 milionë dëm në buxhetin e shtetit dhe dënimet kanë qenë më poshtë se mesatarja. "Sa u përket dënimeve me burg, 13 persona janë burgosur gjatë aktgjykimeve të publikuara në prill 2023-prill 2024. Mesatarja e viteve që ju është shqiptuar ka qenë 2.43 vjet. Në anën tjetër 13 persona janë dënuar me gjobë, me një gjobë mesatarisht 4.860 euro", theksoi Fetiu.