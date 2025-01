Kosovë, IKShPK-ja jep udhëzime për hMPV-në

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKShPK) në bashkëpunim me Zyrën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në Kosovë ka ndarë informacione bazike me qytetarët me qëllim që të jenë të informuar dhe t’i rrisin masat e kujdesit parandalues.