Kosovë, kryediplomatja Gërvalla priti homologen belge Lahbib

"Biseduam gjatë edhe rreth sfidave të sigurisë dhe gjeopolitike të rajonit tonë. Nuk është vetëm Kosova që po përballet me sfida për shkak të sjelljes tepër agresive të fqinjit të saj, por është edhe Evropa në përgjithësi dhe e gjithë bota perëndimore po përballet me luftëra, rreziqe, kërcënime, të cilat vetëm të bashkuar do të mund t'i përballojmë", tha Gërvalla.