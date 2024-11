Kosovë, mjekët i heqin një fëmije figurë shahu nga rrugët e frymëmarrjes

“Fëmija së pari ishte sjellë nga familjarët në QKUK, me vështirësi të theksuara në frymëmarrje dhe saturim të oksigjenit 69. Nga Shërbimi Klinik Emergjent, i mbështetur me oksigjeno-terapi, transferohet në sallën e Klinikës së Otorinolaringologjisë (ORL) të QKUK-së, ku edhe bëhet Trakeobronkoskopia me bronkoskop rigjid dhe arrihet të largohet trupi i huaj (figurë shahu) nga rrugët e poshtme të frymëmarrjes”, thuhet në njoftim.